Polis: “Şakayla çivi tabancasıyla arkadaşını yaraladı”

Lefkoşa’da aralarında şakalaşırken arkadaşını yaralayan M.T. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, 18 yaşındaki zanlı M.T.’nin 6 Mayıs’ta bir mobilya atölyesinde, çivi tabancasıyla müşteki Musa Oğuş’a şaka yapmak isterken ateş edip, çiviyle sol arka omuz kısmından yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, Musa Oğuş’un ameliyat edildiğini ve zanlıdan şikâyetçi olmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL’lik nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.