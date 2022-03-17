Polis: “Sahte abonelik sözleşmeleri hazırlayıp, imzaladı”

Girne'de bir cep telefonu bayi işletmecisi olarak çalışan ve izinsiz bahis ile kumar oynatılan bir siteye reklam amaçlı SMS atılabilmesi maksadıyla, farklı kişiler adına bilgileri dışında sahte abonelik sözleşmeleri hazırlayıp imzalayan zanlı B.G. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, zanlının 27 Ocak 2021- 3 Mart 2022 tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren bir telefon bayi işletmecisi olduğunu ve yasa dışı bahis ve kumar oynatılan bir siteye reklam amaçlı SMS atılabilmesi maksadıyla, farklı kişiler adına bilgileri dışında sahte abonelik sözleşmeleri hazırlayıp imzalamak suretiyle evrak sahtelemek suçunu işlediğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının, sahte olduğunu bildiği evrakları cep telefon operatörüne kayıt yapmak suretiyle sahte belgeleri tedavüle sürdüğü yönünde tespitler olması üzerine tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve yapmış olduğu beyanlarda bir arkadaşının isteği üzerine söz konusu sim kartları temin ettiği beyanında bulunduğunu belirtti.

Meselenin yeni olduğunu, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranan bir şahıs daha olduğunu belirten polis, ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.