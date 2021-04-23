Polis: Sahilden alıp güneye geçireceklerdi

Türkiye’den yasadışı yollardan gelecek olan Suriyelileri alıp Kıbrıs’ın güneyine geçirmek için ‘gizli ittifak’ yaptıkları gerekçesi ile H.Ş. ve C.D., Güneşköy’de tutuklandı. İşledikleri suçu gönüllü ifade vererek itiraf eden zanlılar, tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Polis, 22 Nisan tarihinde Eroza Tatil Köyü sahilinde, zanlıların kullanmakta oldukları YB 665 ve HS 877 plakalı araçları ile sahile geldiklerini anlattı.

Soruşturma memuru, zanlıların henüz kimliği tespit edilemeyen Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden bir şahıs ile irtibata girip, Türkiye'den deniz üstünden yasa dışı olarak KKTC'ye gelmek isteyen toplam 16 Suriye uyruklu mültecileri almak için anlaştıklarını söyledi.

Mültecileri beklerken suçüstü yakalandılar…

Polis zanlıların sahilde konu mültecileri beklemeye başladıkları sırada suçüstü yakalandıklarını aktardı. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ancak alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlıların suç ortağı olan kişi veya kişilerin olabileceğini belirterek bu bağlamda zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.