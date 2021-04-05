Polis: “Para karşılığında güneye geçmeleri için yardımcı olan biri var, aranıyor”

Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın güneyine gitmeye çalışan beşi Bangladeş, biri Nijerya, bir diğeri Pakistan uyruklu 7 kişi görevli askerler tarafından tespit edilerek yakalandı. Tutuklanan 7 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Yusuf Keleşzade, Alaköy’de 1 Nisan 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal eden kişilerin güneye geçmek istediği sırada görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların vermiş oldukları ifadede aranmakta olan şahıs tarafından para karşılığında yakalandıkları bölgeye bırakıldıklarını amaçlarının Kıbrıs’ın güneyine gitmek olduğunu söylediklerini aktardı. Polis, zanlılardan birinin çalışma izniyle, zanlılardan birinin ise öğrenci izniyle ülkeye geldiğini, diğer 5 zanlının ise KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarını açıkladı. Polis, zanlıları söz konusu bölgeye bırakan şahıs hakkında araştırmaların devam ettiğini dile getirerek, 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

