Polis: Olay yerinde hayatını kaybetti

Girne’de meydana gelen ölümlü trafik kazasında 23 yaşındaki Emrullah Baran’ın ölümünden sorumlu tutulan zanlı A.K., mahkemeye çıkarıldı.

Girne'de meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü A.K., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Recep Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı.

Arabulucu, kazanın 22 Ocak tarihinde Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, araç sürücüsü zanlının yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karaoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah Baran'a çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaya Emrullah Baran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve bölgedeki kamera kayıtlarının temin edilip incelenmesi gerektiğini ayrıca maktul Baran'a otopsi yapılacağını belirterek tahkikat maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.