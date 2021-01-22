Girne'de ölümlü trafik kazası

Girne’de meydana gelen trafik kazasında Ayhan KOL ismindeki araç sürücüsü yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşıdaki Emrullah BARAN'a çaptı. Kaza sonrası Emrullah Baran hayatını kaybetti.

Polis’ten yapılan açıklama şöyle:



22.01.2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Ayhan KOL (E-40), yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karacoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldigi zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah BARAN (E-23)'e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaya Emrullah BARAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.