Polis: “Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, tutuklandı”

Alkollü olduğu belirtilen bir şahsın Girne’de Baldöken Parkı’nda bir sokak köpeğine tecavüz ettiği iddia edildi. Polis iddiayla ilgili olarak G.D’yi tutukladı.

“Köpeğe tecavüz” olayı ile ilgili tutuklanan G.D., tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı.

Çamlıbelli, zanlı G.D.’nin “Hayvanlarla Cinsi Münasebet ve Sarhoşluk” suçlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Polis 6 Haziran tarihinde saat 07.10 raddelerinde Girne’de Girne Belediyesi’ne ait Baldöken Otoparkı içerisinde meydana geldiğini ve görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığını savundu.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının tutuklandığını ve 225 mlgr alkollü içki tesiri altında olup, sokak köpeği ile cinsi münasebette bulunduğunu mahkemeye anlattı.

İfadeler alınacak, kamera görüntüleri alınacak…

Polis, olayın henüz yeni vuku bulduğunu zanlının ifadesinin yanında görgü tanıklarınında ifadelerinin alınacağını ayrıca kamera görüntülerininde inceleneceğini belirterek zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, “Alkollüydüm hatırlamıyorum, benimle birlikte bir kişi daha vardı o kaçtı” dedi.

Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.