Polis: “Hayatını kaybeden yaya alkollüydü”

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olan taksi şoförü C.Ç., teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek mahkemede olayı anlattı.

Polis, 25 Mart tarihinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, zanlının yönetimindeki TLC 194 plakalı Ticari Taksi ile yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu’na aracının sağ ön kısmı ile çarptığını hatırlattı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, TLC 194 plakalı ticari taksi aracın sürücü zanlının suçüstü tutuklanıp, tahlil için 20 cc kan örneği alındığını ve kanında alkol bulunmadığını ancak maktul Cemre Sağıroğlu’nun kanında alkol tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Kamera görüntüleri izlendi, mahkemeye aktarıldı…

Polis memuru Zeybek ayrıca maktul Sağıroğlu’nun incelenen kamera görüntülerinde alkolün etkisi ile kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğünü ve yere düştüğünü ve kaldığını daha sonra yaya geçidi olmayan yerden yolu karşıdan karşıya dengesiz bir şekilde geçmeye çalıştığının görüldüğünü belirtti.

Polis maktulün tasarrufunda yapılan aramada yeşil reçete ile alına bilen haplarda bulunduğunu da aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının tahkikata olumsuz etki etme olasılığı bulunmadığından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer , zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.