“Önüme bir anda çıktı, kurtaramadım”

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Cemre Sağıroğlu’na çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Taksi şoförü C.Ç, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Hatice Zeybek, kazanın 25 Mart tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini hatırlattı.

Polis, zanlının yönetimindeki TLC 194 plakalı Ticari Taksi aracı ile üç şeritli yolda batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullandığı esnada, Batukan Group Auto önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya geçidi bulunmayan bir yerden geçmek için orta refüjden yola giriş yapan Cemre Sağıroğlu’na aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi.

3 gün tutukluluk alındı…

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesinde saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanıp, tahlil için 20 cc kan örneği alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise Sağıroğlu’nun aniden karşısına çıktığını, direksiyonu kırmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.