Polis: “Güzellik merkezinde izinsiz botoks ve dolgu yaptılar”

Girne’de faaliyet gösteren Ago isimli güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yaptığı tespit edilen zanlılar C.E. H.G.Ö., Ş.A.’nın ve iş yeri sahibi B.O. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar 3 gün ­tutukluluk aldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 27 Ağustos tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de Şht. Orhan Durusoy Sokak adresinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B.O’nun yaptığı Ago isimli Güzellik Merkezi içerisinde zanlılar C.E., H.G.Ö. ve Ş.A.’nın yetkili makamlardan izinsiz olarak botoks ve dudak dolgusu işlemleri yapmak sureti ile “Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Harekette Bulunduklarının” tespit edildiğini söyledi. Polis zanlılar B.O., C.E. ve H.G.Ö.’nün suçüstü hali gereği, Ş.A.’nın ise derdest emri gereği tutuklandığını ayrıca zanlıların tasarruflarında bulunan ve Gümrüğe beyan etmeksizin yurt dışından ülkeye getirmiş oldukları bir çok muhtelif marka ve miktardaki botoks ve dolgu malzemeleri, enjektör ve iğne uçları ile 48 bin 210 TL, 1800 Euro, 450 Stg ve 500 Amerikan Doları nakit paraların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verip yaklaşık 50 kişiye işlem yaptıkları beyanında bulunduğunu söyledi. Polis, bu kişilerden ifade temin edilmesi gerektiğini, alınan emarelerin inceleneceğini zanlılar C.E., H.G.Ö ve Ş.A’nın ülkeye 26 Ağustos tarihinde giriş yaptıklarının da tespit edildiğini, bu bağlamda soruşturmanın sürdüğünü belirterek soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y.Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.