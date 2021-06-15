Polis: “Boya yaptığı evi soydu”

Lefkoşa’da boya işi yaptığı evde hırsızlık yapmakla suçlanan 16 yaşındaki E.B., tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı. 16 yaşındaki çocuğun yaşı dikkate alınarak oturum kapalı gerçekleşti.

Çocuk ifade verdi altınlar bulundu, para bulunamadı…

Polis, 4 Haziran tarihinde O.B.’ye ait evde hırsızlık meydana geldiğini kaydetti. Polis, evden 1 adet Ipod kulaklık, çok sayıda ziynet eşyası, 20 Amerikan Doları ve 400 Sterlin çalındığını kaydetti.

Söz konusu soruşturmada ziynet eşyaları bulunurken, çalınan paralar henüz bulunamadı.

Soruşturmayı yürüten polis, 16 yaşındaki zanlının tutuklandığını, gönüllü ifade verdiğini ve temin edilen gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.