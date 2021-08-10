Polis: “Başkasına ait parayı kendi borcunu ödemek için kullandı”

Lefkoşa’da kendisine emanet edilen parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı J.J. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp, 11 Temmuz 2021 tarihinde Lefkoşa'da bulunan zanlı J.J'nin. arkadaşı olan R.B’nin Filipinler’e göndermek üzere kendisine vermiş olduğu 750 Euro nakit parayı alarak aldıktan sonra parayı başka kişilere olan borcunu ödemek için kullandığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 10 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.