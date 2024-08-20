“Polis adil davransa, Savcılık durumu irdelese, bu dava dosyalanmayabilirdi”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Sahte Evrak Düzenleme" suçlamasıyla yargılanan Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Turgut Muslu’nun beraat etmesiyle ilgili açıklama yapan Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat, polis ve savcılığa işaret ederek, “incelikli şekilde irdelenseydi, bu dava dosyalanmayabilirdi” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Murat, “Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılama yapma uygulamasının, masumiyet karinesi ve bir kişinin en temel hakları arasında sayılan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile çelişen ve onları ihlal eden yönü bu dava ile bir kere daha kanıtlandı” vurgusu yaptı.

Av. Aslı Murat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1- Polis Teşkilatı, yürüttüğü soruşturma neticesinde ortaya çıkan sonuçları adil, hakkaniyete uygun ve hukuki kurallar çerçevesinde değerlendirseydi Turgut Muslu aleyhine bir dava getiremeyecekti.

2- Savcılık aslında beraat edeceği ayan beyan ortada olan bir kişi aleyhine dava dosyalamadan önce durumu incelikli bir şekilde irdeleseydi yine bu dava dosyalanmayabilirdi.

3- Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılama yapma uygulamasının, masumiyet karinesi ve bir kişinin en temel hakları arasında sayılan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile çelişen ve onları ihlal eden yönü bu dava ile bir kere daha kanıtlandı.

Hukuk devleti olmanın en önemli göstergesi, ceza yargılamaları esnasında kullanılan mevzuat ve onun uygulamalarıdır. İnsan onurunu ve haklarını korumak istiyorsak, bu hususa çok ama çok dikkat etmek zorundayız.

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