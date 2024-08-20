Tekin Arhun 4 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Sahte Evrak Düzenleme" suçlamasıyla yargılanan Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Turgut Muslu, beraat etti. Muslu'nun eşi ve aile yakınları kararı gözyaşlarıyla karşıladı.

Öte yandan Muslu ile birlikte aynı davada yargılanan iş insanı Tekin Arhun, hakkında getirilen davaların bir kısmından suçlu bulundu. Arhun 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İki isim, Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri iddiasıyla yargılanıyordu.

Tekin Arhun’un sahibi olduğu C&T Construction şirketiyle Kaskon LTD arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan aynı projeyle ilgili hukuk davasında; 2014 yılında Arhun tarafından emare olarak sunulan söz konusu raporun; Kaskon LTD tarafından “sahtelenmiş” olduğu gerekçesiyle o dönem polise şikâyet edilmişti.

2014 yılında başlayan süreç; tam 7 yıl sürüncemede kalmış, polis ve Savcılık tarafından dava 2021 yılında açılmış ve 2022 yılında da dosya Ağır Ceza’ya havale edilmişti.