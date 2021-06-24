Polis: 6 bin 800 TL’yi kumarda harcadı

Gönyeli'de faaliyet gösteren Benli Market önünde Hasan Okur’un tasarrufunda bulunan 6 bin 800 TL’yi çalarak kayıplara karışan M.Y., kamera görüntülerinden tespit edilerek, bir kumarhanede suçüstü yakalandı.

Zanlı işlediği suçu itiraf ederken, tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına, söz konusu çalınan 6 bin 800 TL’nin bulunmadığına dikkati çekerek M.Y.’nin 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kumarda harcadığını itiraf etti, gönüllü ifade vermedi..

Soruşturmayı yürüten polis memuru Turgay Ok, olayın 22 Haziran tarihinde meydana geldiğini söyledi.

Ok, Benli Gıda Market’in arka kısmında bilet satışı yapmakta olan Hasan Okur’a ait 6 bin 800 TL’nin zanlı M.Y., tarafından çalındığını kamera görüntülerinden tespit ettiklerini kaydetti.

Zanlı M.Y.,’nin evinde de mahkeme emri ile arama yapıldığını kaydeden polis memuru evde hiçbir şey tespit edilemediğini ifade ederek, zanlının çaldığı 6 bin 800 TL parayı kumarda harcadığını itiraf ettiğini ancak gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının iddia ettiği casinoda kamera görüntülerinin tespit edilmesi gerektiğini ayrıca, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydederek M.Y.’nin 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.