Piyangodan 'hırsız' çıktı

Market kameralarına takılan hırsız, dakikalarca aracında bekledi, Hasan Okur’u izledi. Okur’un bilet tezgâhından kısa süreliğine ayrılmasını fırsat bilen hırsız, tezgâhın kasasından bulduğunu çaldı. 7 bin TL’nin üzerinde parayı çalan hırsız saniyeler içinde olay yerinden kaçtı.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK… YENİDÜZEN’in polise yakın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kumarhanede suçüstü yakalanan zanlı suçunu itiraf etti. Polise verdiği ilk ifadesinde de çaldığı paraları kumarda harcadığını söyledi.

Devrim DEMİR

Gönyeli’de Benli Market ve Sarayönü’nde yıllardır biletçilik yaparak geçimini sağlayan Hasan Okur, önceki gün 3 dakika içinde soyuldu.

Marketin en yoğun olduğu saatlerde güpegündüz yaşanan hırsızlık pes dedirtti.

Kamera görüntülerinden yaşı 55 ile 57 arasında olduğu tahmin edilen erkek şahıs uzun süre takibe aldığı Okur’un bilet satış noktasından kısa süre ayrılmasını fırsat bildi.

Hasan Okur’un tasarrufunda bulunan 7 bin TL üzerindeki nakit parayı çalan hırsız, plakası tespit edilen salon araçla olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olaya dâhil olan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri market kamera görüntülerini mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde eşkâli ve kullanımındaki araç tespit edilen zanlı, dün öğleden sonra bir kumarhanede suçüstü yakalandı.

Takip etti çaldı ve kaçtı…

Market kameralarına takılan hırsız, dakikalarca Hasan Okur’u aracı içinde bekledi. Okur’un tezgâhı başından kısa süreliğine ayrılmasını fırsat bilen hırsız, tezgâhın kasasından ve çantadan bulduğunu çaldı.

7 bin TL’nin üzerinde parayı çalan hırsız saniyeler içinde olay yerinden kaçtı.

YENİDÜZEN’in polise yakın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, kumarhanede suçüstü yakalanan zanlı suçunu itiraf etti. Polise verdiği ilk ifadesinde de çaldığı paraları kumarda harcadığını söyledi.

Suçüstü tutuklanan zanlının bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

22 senelik biletçi isyan etti:

“Bu para devletin parası ödeyemezsem bu işi yapamam”

Güpegündüz soyulan 22 senelik Lefkoşa bölgesinin tanınmış biletçisi Hasan Okur yaşadığı şoku YENİDÜZEN’e anlattı.

Üç dakika içinde soyulduğunu ifade eden Okur, 22 senedir bu işi yaptığını ve böyle bir olayla ilk kez karşı karşıya kaldığını söyledi.

Gönyeli’de önceki gün yıllardır satış yaptığı Benli Market önünde tezgâhının açık olduğunu ve saat 18.30 sıralarında lavaboya gittiğini kaydeden Hasan Okur,” Lavaboya gitmeden önce tezgâhı sandalye ile kapattım. Sadece üç dakika köşeyi döndüğümde sandalyenin açık olduğunu gördüm baktım her şey çalınmış” dedi.

7 bin TL’nin üzerinde paranın çalındığını ifade eden Hasan Okur, “Paraları çalan her kimse o param benim değil, devletin parası. Ben biletleri çek yazarak aldım ve ayın 20’sinde ödeme yapmam gerekiyor” sözlerini kaydetti.

“Ciğerimiz yandı, eşim evde ağlıyor”

Bu işten yüzdelik kazandığını hırsızın elbette kendini düşünecek durumda olmadığını kaydeden Okur, hırsızın kamera görüntülerinde an ve an tespit edildiğini masaya oturup paraları nasıl çaldığının görüldüğünü kaydetti.

Çalınan paranın kendisinin olmadığını bu parayı gününde ödemediği takdirde bu işi yapma şansının da olmadığını söyleyen Okur,”Bu para ödenmezse, çeklerim de iptal olacak. Polis hemen ilgilendi, yaşı 55 ile 57 arasında sadece gözleri görünüyordu. Ciğerimizi yaktı, eşim evde ağlıyor yazıktır günahtır” dedi.