‘PLAN’ AÇMAZI

Ayşe GÜLER

Sürüncemede kalan Mağusa - İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili yeniden Birleşik Kurul oluşturuldu, 3 belediye mevcut plan taslağını bir kez daha reddetti, çalışma üzerinde uzlaşıya varılamadı.

UBP-HP Hükümeti döneminde ortak zemin üzerinde uzlaşılamayan, öylece kalan imar planında atılacak adımlarla ilgili gözler Ağustos sonuna çevrildi.

Birleşik Kurul Başkanı, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Şehir Planlama Dairesi’ne imar planı revize çalışmalarının 31 Ağustos’a kadar tamamlanması koşulunu ilettiklerini YENİDÜZEN’e açıkladı.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise çalışmaların tamamlanmasına yönelik sürenin Ağustos ayı sonunda biteceğini dile getirdi, bu sürede Şehir Planlama Dairesi çalışanlarının her 3 belediye ile ayrı ayrı çalışma yürüteceğini kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin ön imar izni verebilmesi için yetkilendirilmesini talep ettiklerini söyleyen Zurnacılar, bölgenin kuzey doğu kısmının imara açılmasını istediklerini dile getirdi.

Süreç işlerken, Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, “Bu süreç, daha da kötü bir hal aldı” diye konuşarak, imar planına ilişkin süreci Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıma hazırlığında olduklarını belirtti.

Öte yandan eski İçişleri Bakanlarından, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ise bölgede halen daha emirnamenin yürürlükte olmasını ‘hükümetin ayıbı’ olarak değerlendirdi, imar planında ‘yoğunluk artırımı ve bazı yeni yerlerin açılımına’ yönelik çalışma yapıldığı bilgisi aldığını da sözlerine ekledi.

İçişleri eski bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Yoğunluk artırımı ve bazı yeni yerlerin açılımı bilgisi var”

İçişleri eski bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, bölgede halen daha emirnamenin yürürlükte olmasını ‘hükümetin ayıbı’ olarak değerlendirdi.

Baybars, hükümetin 8 aydır görevde olmasına rağmen bu konuda adım atmamasını eleştirerek, “Başbakan, o dönemde imar planı ile ilgili revizeler cebimde demişti, değişikliği yapacağını söylemişti. Ama 8 ay oldu, bölgede imar planı yok, emirname yürürlükte. Bu durum yatırım ve planlı gelişmenin önünde bir engel” şeklinde konuştu.

Baybars, imar planında ‘yoğunluk artırımı ve bazı yeni yerlerin açılımına’ yönelik çalışma yapıldığı bilgisi aldığını da söyleyerek, buna rağmen yapılmak istenen değişikliğe yönelik yazılı bir metin görmediğini de ifade etti.

“Süreç oyalama taktiğine gidiyor” diyen Baybars, bölgede ekonomik kalkınmanın önüne geçildiğini kaydetti.

Emirnamenin yürürlükte olması nedeniyle bölgede pandemi sonrasında ekonominin canlanması için sıkıntı yaşandığı bilgisini paylaşan Baybars, “Eğer, süreç bizim öngördüğümüz gibi doğru ilerleseydi imar planı yürürlüğe girecekti” dedi.

“Birleşik Kurul, yeniden değişiklik yapılıyorsa gereklidir”

Baybars, 1 ay önce Birleşik Kurul’un yeniden oluşturulduğunu dile getirerek, “Sürecin kaldığı yerden başlaması için kurulun oluşturulduğu, çalışmanın belediyelere tekrardan görüş için gittiği bilgisi var” şeklinde konuştu.

“Birleşik Kurul, yeniden değişiklik yapılıyorsa gereklidir” diyen Baybars, süreçle ilgili bilgi verdi.

Süreç nasıl işler?

Baybars, İmar Planı Yasası’na göre sürecin işleyişine yönelik bilgi de verdi.

Birleşik Kurulu’n oluşturulmasının ardından çalışmanın halkın bilgisine getirildiğini söyleyen Baybars, şöyle devam etti: 42 gün beklenir. Halkın da bireysel itirazları yapılır, son hali verilir, oylanır.

“Şehir Planlama’daki görevliler süreçten uzaklaştırıldı”

Baybars, daha önce imar planı çalışmasında yer alan Şehir Planlama Dairesi’ndeki görevlilerin süreçten uzaklaştırıldığı, yerine farklı kişilerin getirildiğini de söyledi.

“Bu kişilerin uzman kişiler olmadığı, siyasi oldukları bilgimde” diyen Baybars, “Bu durum da akla farklı şeyler getiriyor” dedi.

Baybars, bakan olduğu dönemde imar planına yönelik 150 farklı paydaşla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

“Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracağız”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, imar planına ilişkin süreci Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıma hazırlığında olduklarını açıkladı.

Refikoğlu, “Bu süreç, daha da kötü bir hal aldı” diye konuşarak, hükümet tarafından ‘çalışılacağı’ öne sürülerek, taslak çalışmanın önce 3 ay, ardından da 6 ay ötelendiğini hatırlattı.

O günden bugüne imar planına yönelik herhangi bir hareketlenme yaşanmadığını dile getiren Refikoğlu, projede çalışan şehir plancıları ve harita mühendislerinin görevden alındığını kaydetti.

“ Elimize ulaşan bir bilgide Müteahhitler Birliği’nin Şehir Planlama Dairesi’ne şehir plancısı ve harita mühendisi istihdam etti” diyen Refikoğlu, şu anda çalışmaların söz konusu kişiler tarafından yönetildiğini aktardı.

Öte yandan 3 belediye tarafından reddedilen planın yeniden belediyelere gönderildiğini ifade eden Refikoğlu, “Plan, yeniden Birleşik Kurula gönderildi. Yasal süre kapsamında belediyelerden değişiklikle ilgili istekleri talep edildi” dedi.

Refikoğlu, imar planına yönelik yürütülen çalışma içerisinde hiçbir sivil toplum örgütünün yer almamasını da eleştirerek, “Bu defa büyük değişiklikler yapılacağı söyleniyor. Sivil toplum örgütleri sürecin dışında… Hiçbir konuda bilgimiz yok. Bu süreçte yokmuş gibi davranıldık” şeklinde konuştu.

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BELEDİYELER NE DEDİ?

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter:

“Çalışmaların 31 Ağustos’a kadar tamamlanması koşulunu sunduk”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 30 Aralık 2019’da onaylanmayan Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı taslağının revize edilmesiyle ilgili 18 Mart’ta Birleşik Kurul’un yeniden toplandığını söyledi.

Birleşik Kurul’a mevcut plan taslağının 1 Haziran’da sunulduğunu belirten Arter, 7 Temmuz’da belediye meclislerinin onayı ile raporun yeniden reddedildiğini kaydetti.

Arter, Belediye Meclisi’nin planla ilgili yapılacak revizeye ilişkin görüşleri Şehir Planlama Dairesi’ne ilettiğini söyleyerek, çalışmaların 31 Ağustos’a kadar tamamlanmasına ilişkin koşul olarak belirttiğini dile getirdi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

"Yeniboğaziçi’nin kuzey doğu kısmı imara açılmalı"

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, imar planı çalışmalarıyla ilgili Birleşik Kurul’un yeniden oluşturulduğunu, ilk aşama olan 45 günlük sürenin 7 Temmuz’da sona erdiğini, uzlaşıya varılamadığını açıkladı.

Zurnacılar, Ağustos ayı sonunda bitecek ikinci 45 günlük sürenin başladığını belirtti.

Şehir Planlama Dairesi çalışanlarının bu sürede her 3 belediye ile ayrı ayrı çalışma yürüteceğini dile getiren Zurnacılar, “Eksikliklerin tamamlanması, görüşlerin harmanlanması gerekiyor” dedi.

Zurnacılar, “Eski imar planının tamamından vazgeçilmiyor. Doğru adımlarla çalışmalar desteklenecek” şeklinde konuştu.

“Ön imar izni yetkisi istiyoruz”

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin ön imar izni verebilmesi için yetkilendirilmesini talep ettiklerini söyleyen Zurnacılar, özetle belediyenin taleplerini şöyle sıraladı: Yeniboğaziçi’nin ayrı olarak imar planında dahil olmasını istedik. Eski imar planı çalışmasında Yeniboğaziçi’nin kuzey doğu kısmı imara kapalı. Biz bu bölgenin imara açılmasını istiyoruz. Bölgede alt yapıya göre üst yapının planlaması istiyoruz.

Kimsenin topraklarını kapatılmamasını istedik. Kamu arazilerinin halkın yararına ayrılmasını talep ediyoruz. Bayram öncesi ikinci süreç başladı. Lefkoşa’dan görevli personeli teknik elemanlar çalışmaları ele alacak, bizlere sunulacak. Belediye Meclis’e aktaracağız.

Neler yaşanmıştı?

Yıllardır bir neticeye varılamayan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı, hala sürüncemede…

Üç yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan, Birleşik Kurul’dan geçerek, resmi gazeteye yayınlanmak üzere gönderilen Plan, dönemin hükümet ortakları UBP ve HP’nin uzlaşamaması nedeniyle sürüncemede kalmıştı…

İmar Planının yüzde 60’ının eksik olduğunu savunan UBP kanadı, planda gelinen son şekle onay vermemişti.

14 Ocak 2020’de yayımlanan Resmi Gazete’de İmar Planı’nın kendi kendini 15 Temmuz’da yok ettiğine ilişkin yasal zemin sonrası İmar Planı ilan edilmemiş, “Emirname değişikliği” resmi gazeteden geri çekilmiş, Şehir Planlama Dairesi ise belediyelere gönderdiği bir yazı ile “eski emirnamenin geçerli olduğunu” duyurmuştu.

Emirname sınırsız uzatılmıştı…

Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı, süresi dolan bu Emirnameyle ilgili Resmi gazeteye sadece süreyi uzatan bir değişiklik yapmıştı.

Bunun üzerine Başbakan ‘Sehven hata yaptığını’ iddia edip, süre uzatmayı geri çekmiş, emirname boşluğa düşmüştü.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bu durumu dava etmiş ve bu sayede süresi uzatılan emirname yürürlüğe konmuştu.

Sınırsız uzatılan Emirname, böylece yürürlüğe girmişti.

Emirname tartışması başlamıştı…

İmar Planı’nın devreye konulamadığı bu süreçte, bölgede emirname geçerli mi değil mi tartışması başlamış, hükümetin iki ortağı arasında var olan anlaşmazlıkları daha fazla tırmandırmıştı.

Hükümetin büyük ortağı UBP, süresi dolan Emirname sonrası, ‘süresiz’ Emirnameye imza atmayacaklarını söylemiş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise, Resmi Gazete’de yayımlanan Emirnamenin geçerli olduğunu savunmuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği de 28 Temmuz 2020’de Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı önünde, planın bir an önce netlik kazanmasıyla ilgili eylem başlatmış bu eylemini uzun süre devam ettirmişti.