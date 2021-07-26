İskele halkının “plansız yapılanma” isyanı: “Bölgede yeşil alan ve sulu arazi kalmadı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Son dönemde özellikle İmar Planı konusunda gündeme gelen İskele bölgesinde halk yatırımların “plansız” olduğunu düşünüyor.

YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktaran bölge halkı, “Plansız gittik. Bölgede yeşil alan ve sulu arazi kalmadı” diye konuştu.

İskeleliler, ekonomik sıkıntıların yanında, bölgeye ilgisizlikten de şikâyetçi...

Yatırımların “plansız” bir şekilde yapıldığını iddia eden İskele halkı, “Başka ülkelerin yasalarını empoze ederek ve insanları baskı altına alarak bir yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bedelini ağır ödeyeceğiz” dedi.

İçerisinde bulunduğumuz dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve COVID-19 salgınına da değinen İskele halkı, hem sağlıkta, hem de ekonomide “gidişatın hiç iyi olmadığını” belirterek, “Artık kapanma olmamalı batıp gideceğiz” dedi.

Altekin Erginer: “Bu bölge unutuldu, kimse bölge halkını düşünmüyor”

“Yapısal anlamda bölgeye yatırım var ama bölge insanı bundan yaralanmıyor. Bu bölge unutuldu, bölge halkını kimse düşünmüyor”

“Adanın her yerinde olan sıkıntılar bizim bölgelerde de var. En başta geçim sıkıntısı ve işsizlik geliyor. Bizim başka bölgelere göre farklı olan tek sıkıntımız, bölge halkını rahatlatacak yatırımların olmamasıdır. Yapısal anlamda bölgeye yatırım var ama bölge insanı bundan yaralanmıyor. Bu bölge unutuldu, bölge halkını kimse düşünmüyor. Satılan arsayı yerli halkın almaya gücü yok. Böyle olduğu için yabancı sermaye arsayı alıp yatırımını yapıyor.”

Mustafa Gürler: “Bölgedeki kuzey sahili mahvoldu, güney sahiline dokunmayalım”

“Kuzey sahili mahvolmuş durumda, en azından güney sahiline dokunmayalım”

“Ben Avtepe köyünde yaşıyorum. Tüm ülke insanımızın olduğu gibi bizim bölge insanımızın da çok büyük sıkıntıları var. Herkes işsiz ve cebinde para kalmadı. Hükümet ne yazık ki hiçbir şey yapmıyor. Sağlık konusunda alınan önlemler en başından yetersizdi, şimdi de yetersiz. Hükümet karar alıyor ama karara uyan yok, denetleyen yok. Artık kapanma olmamalı. Batıp gideceğiz.

Bölgemizde İmar Planı sorunu var. Bölgedeki Kuzey sahili mahvolmuş durumda, en azından güney sahiline dokunmayalım. Bırakalım doğayı, yeşillikleri, hayvanları… Boğaz’dan Mağusa’ya kadar gittiğimizde hep pis kokular çekiyoruz, kötü görüntüler görüyoruz. Çünkü geçmişte yapılan yatırımlar altyapı düşünülmeden yapıldı. Başka ülkelerin yasalarını empoze ederek ve insanları baskı altına alarak bir yatırım yapmaya çalışıyoruz Bence bu yanlıştır. Usulüne göre yapmıyoruz. Güzelim güney sahili de böyle mi olsun? Yanan ormanın yerine yeniden ağaç ekip yıllar içerisinde yine orayı ormana çevirebilirsiniz ama plansız bir şekilde binaları dikerseniz, o binaları yıkıp orayı eski haline çeviremezsiniz.”

İbrahim Evlat: “Plansız binalar diktik, bedelini ağır ödeyeceğiz”

“Her yere plansız bir şekilde binalar diktik. İlerleyen zamanlarda bedelini ağır ödeyeceğiz”

“Ülke insanı ekonomik sıkıntılar çekiyor. Özellikle bu süreçte işsizlik daha da arttı. Ne yazık ki ülkemizde sistem ve sorunlara çözüm yok. Bu sorunlarla uğraşırken, bir de bölgemize yatırım yapılmadı. Yatırımları yapan yabancılardır. Yerli halk bundan faydalanmıyor. Her yere plansız bir şekilde binalar diktik. İlerleyen zamanlarda bedelini ağır ödeyeceğiz.”

Ahmet Çırakoğlu: “Bölge halkı olarak yatırımsızlığın bedelini ödüyoruz”

“İskele’de arkadaşlara, eşe-dosta sahili vere vere bir şey kalmadı”

“Geçmişten bu yana İskele’ye yatırım yapılmadı. Nedeni, yanı başımızda Mağusa olması ve orasının yatırım yapılması için daha cazip olmasıdır. O yüzden bu bölge, bu bölge insanı her zaman hor görüldü. Sorunlarımız konusunda yıllardır derdimizi anlatıp, sesimizi çıkarıyoruz ama söz verilmesine rağmen hiçbir şekilde sözümüz dikkate alınmıyor. Arkadaşlara, eşe-dosta sahili vere vere bir şey kalmadı. Ülkede zaten ekonomik sıkıntılar var. Bu dönem işsizlik de arttı. İskele halkı olarak biz zaten bu sıkıntılarla uğraşırken, bir de yatırımsızlığın bedelini ödüyoruz. İskele ne yazık ki, Lefke’den de, Güzelyurt’tan da gerin kalan bir bölgedir.”

Derviş Avcı: “Bölgede yeşil alan ve sulu arazi kalmadı”

“Bölgeye yapılan yatırımlar bölge halkına ne yazık ki dokunmuyor. Sahildeki binalar yapılmadan önce de çarşımız boştu, şimdi de boş…”

“Burada yaşadığımız en büyük sorun buraya yapılan yatırımların bölge halkına ne yazık ki dokunmamasıdır. Sahildeki binalar yapılmadan önce de çarşımız boştu, şimdi de boş… Bu, biraz da salgından dolayı böyle oldu aslında. Ne yazık ki bir de plansız gittik. Bölgede yeşil alan ve sulu arazi kalmadı. Ben, yaşadığımız diğer sıkıntılara da değinmek isterim. Devlet şu anda vermeden almaya başladı. 2 ay içerisinde benzine 4 kez zam yapıldı. İşsizlik artmış durumda. Salgında da görünen o ki bir yol ilerleyemedik. İnsanlarımız hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bu işin sonu nereye varacak çok merak ediyorum.”

Osman Yılsev: “Bölgede gidişat hiç iyi değil”

“Bölgemize yatırım yapılmıyor. Yatırım olmadığı için bölgedeki gençler burayı terk ediyor”

“Ülkemizde gidişat ne yazık ki hiç iyiye doğru gitmiyor. Ben otobüs şoförüyüm ve bir buçuk yıldan bu yana otobüslerim evin önünde resmen çürüdü. Pahalılıktan dolayı sokağa çıkamaz olduk. Benim şu anda işim açılsa ne olacak? Ben en az 5 yıl isterim tekrar eski halime dönebilmek için. Tüm bunların yanında bölgemize de yatırım yapılmıyor. Yatırım olmadığı için bölgedeki gençler burayı terk ediyor. 15-20 yıl sonra burası İsrail ve Filistin gibi olacak. Çünkü insanımız bankadan kredi alıyor, ödeyemeyince malını satmak zorunda kalıyor. Yerli halkın alacak gücü olmadığı için toprakları yabancılar alıyor. Bölgede yerli istihdam yok, halka dokunan bir yatırım yok, gençler teker teker kaçıyor. Bölgede gidişat ne yazık ki hiç iyi değil.”

Savaş Evlat: “En büyük sıkıntımız ekonomik çöküntüdür”

“Ülkemizin en büyük sorunu yaşadığımız ekonomik çöküntüdür. Ben orta halli bir insandım ama aldığım maaş evimi geçindirmeme yetmiyor. Bu ülkede insanlar artık ya çok zengin oldu, ya da çok fakir… Bölgemize de yatırım yok, durumumuz çok kötü.”