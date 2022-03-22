Pilli: “İlaç sıkıntısı var, bu dünyanın sorunu, 170 Milyon TL’lik ilaç ihalesine çıkıldı, ilaçlar gelecek”

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’nin konuşmasının ardından kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ekonomik krizde ilaç teminlerinin de etkilendiğini anlattı, ülkede ilaçlarla ilgili sıkıntı yaşandığını ifade etti, bu sıkıntının tüm dünyada yaşandığını belirtti.

170 Milyon TL’lik ilaç ihalesine çıkıldığı bilgisini veren Pilli, eksik ilaçlarının geleceğini, ihaleye çıkılmasına rağmen bulunamayan ilaçlar olduğu bilgisini paylaştı.

Kanser ilaçlarında ifade edildiği gibi büyük sıkıntılar yaşanmadığını savunan Pilli, mevcut sıkıntıların giderilmesi için ciddi bir efor sarf ettiklerini dile getirdi.

Birinci’nin sözünü ettiği prostat kanseri ilacının (enzamutalit) depoda olduğunu savunan Pilli, yeni yapılması beklenen devlet hastanesinin ‘yap-işlet-devret’ modeliyle olmayacağını kaydetti.

Birinci: “Devlet bünyesinde ilaç yok, ameliyat olamayanlar var”