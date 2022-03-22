Birinci: “Devlet bünyesinde ilaç yok, ameliyat olamayanlar var”

Uluslararası piyasalarda ülkeye hala ilaç ithalat yasağının olduğunu ve ileri dönemde daha da büyüyen, çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirten Milletvekili Ceyhun Birinci, “Devlet bünyesinde ilaç yok, prostat kanseri ilacı (enzamutalit) depoda yok, ameliyat olamayanlar var, bunlar için acil çare bulunmalı. İlaçtaki KDV sıfırlanacak mı, beklemedeyiz” dedi.

Birinci, yeni yapılması beklenen devlet hastanesinin ‘yap-işlet-devret’ modeliyle mi olacağını sordu…

Kamu hastanelerindeki dıştan hizmet alımlarında çalışan işçilerin aç bırakıldığını, Şubat ayı maaşlarını Mart ortasında alan işçiler olduğuna değinen Birinci, Bakanlığı bu Konya müdahale etmeye davet etti.

Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci de Meclis Kürsü’sünde “Güncel Acil Sorunlar” başlığı altında konuşmasını yaptı.

Ülkede her alanda ‘dış müdahaleler’ yaşandığını kaydeden Birinci, geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçilerini ve yeni hükümetteki kabine değişikliğini anımsattı, ‘düşünce özgürlüğüne müdahale edildiğini’ belirtti.

Bu müdahalelere müsaade edenlerin de gerildiğini anlatan Birinci, geçtiğimiz hafta Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten arasında yaşanan gerginliği yorumladı.

Birinci, konuşmasında şu konulara değindi:

“Cumhurbaşkanımızın, bu doktor arkadaşımızın konuşmasına müdahale etmesinin çok üzücü olduğunu düşünüyorum ama meslektaşlarımız bunu kabul etmedi. Sinirler o kadar gerildi ki akabinde Cumhurbaşkanı kabul ettiği haber muhabirine cevap vermek yerine saraydan kovdu. Okan’ın Türkiye’ye alınmaması durumunu da bu süreçte yaşadık. Bu konuyla ilgili TC’ye girişlerde engel olan liste açıklanmalı. Ülkede bu kadar ciddi ekonomik sorunlar varken, hükümet dün önümüze apar topar Belediyeler Reform Yasa Taslağı’nı getirdi. Bu da birileri istedi diye yapıldı. Ekonomik kriz döneminde yapılmak istene atamlar ve içi boş bir taslak önümüze kondu. Tavrımız bellidir, bu konuda ciddi çalışma yapılmalı. Hükümetin icraatları arasında sürekli zam yer aldı, halkın alım gücü yerle bir oldu.”