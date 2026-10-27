Pile Türk İlkokulu’nda anmalı etkinlik
Pile Türk İlkokulu’nda meme kanserinde erken tanı farkındalığı için “Pembe Gün” etkinliği düzenlendi.
Pile Türk İlkokulu’nda, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekmek amacıyla “Pembe Gün” etkinliği düzenlendi.
Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Okul Aile Birliği tarafından, Okul Sorumlu Öğretmeni Cevdet Dilekkaya’nın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Op. Dr. Kamer Çorba Küçük:
“Düzenli muayene ve taramaların ihmal edilmemesi gerekiyor”
Etkinlikte konuşan Op. Dr. Kamer Çorba Küçük, meme kanserinde erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkat çekerek, düzenli muayene ve taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Katılımcıları bilgilendiren Küçük, meme sağlığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine de değindi.
Beyarmudu Belediyesi’nden Nejla Hulusioğlu:
“Erken tanı ve düzenli sağlık kontrolleri önemli”
Beyarmudu Belediyesi’nden Nejla Hulusioğlu da yaşadığı sürece ilişkin kişisel deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak, erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.
Hulusioğlu, düzenli muayene ve sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.