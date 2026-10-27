Fatma Ünal sahte diploma davasında aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulundu

“Sahte diploma" soruşturması kapsamında yargılanan UBP eski Kadın Kollları Başkanı Fatma Ünal hakkında karar saat 13:30’da açıklanacak.

16 ayrı davadan itham edilen sanık aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulundu.

Sanık Fatma Ünal, “Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlarını içeren toplam 16 ayrı davadan yargılanıyordu. Mahkemede toplamda 31 tanık dinlenmiş, 80 adet belge ve emare olarak sunulmuştu.