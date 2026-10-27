Ziya Rızkı ölümünün 32’inci yılında anıldı

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski belediye başkanı, milletvekili, serdar, edebiyat ve spor adamı Ziya Rızkı, ölümünün 32’inci yıl dönümünde törenle anıldı.

20 Temmuz Stadyumu Kavşağında yer alan Ziya Rızkı büstü önünde saat 09.30’da gerçekleştirilen ilk tören, büste çelenklerin konulması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında saat 10.15’te yapılan ikinci törende ise konuşmalar yapılarak Ziya Rızkı'nın yaşamı ve topluma verdiği önemli hizmetler vurgulandı.