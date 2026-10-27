“Belediye çalışanının emeği de hakkı da güvence altında olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, göreve gelmeleri halinde belediye çalışanlarının iş güvencesi ve sosyal hakları konusunda hassas bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi. Belediyeciliğin sadece yol, su, temizlik ve altyapıdan ibaret olmadığını belirten Ruso, çalışanına karşı sorumluluklarını yerine getiren bir belediyenin daha güçlü hizmet üreteceğini ifade etti.

Ruso, “Belediyede emek veren herkes bizim çalışma arkadaşımızdır. Kimin döneminde işe başladığına, siyasi görüşüne ya da kime yakın olduğuna bakarak hareket etmeyeceğiz. İnsanların ekmeği üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. İşini yapan, emeğini veren herkesin hakkı korunmalı” dedi. Göreve gelmeleri halinde sosyal sigorta ve diğer yasal yükümlülüklerin düzenli şekilde yerine getirileceğini kaydeden Ruso, çalışanların hak edilmiş alacaklarının da geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

“Sosyal hakların zamanında yatırılması bizim için temel bir sorumluluktur”

Ek mesai konusunda da çalışan lehine net bir yaklaşım ortaya koyacaklarını belirten Ruso, “Bir çalışan mesai saatinin dışında çalışıyorsa bunun bir karşılığı olmalı. Ek mesainin sürekli izinle kapatılması yerine, belediyenin mali yapısı da gözetilerek hak edilen ek mesailerin ücret olarak ödenmesini istiyoruz. Sosyal hakların zamanında yatırılması da çalışanların alacaklarının geciktirilmemesi de bizim için temel bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin emek ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımına da dikkat çeken Ruso, bu anlayışın belediye yönetiminde de karşılık bulacağını söyledi. “Çalışan sabah işe gelirken yarınını düşünmemeli. Hakkının zamanında ödeneceğini, emeğinin karşılığını alacağını bilmeli. Biz huzurlu çalışan, güçlü belediye ilişkisini önemsiyoruz” diyen Ruso, belediye çalışanlarının kurumun asli unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

“Yeni dönemde belediyeye bağlı bütün yerleşim yerlerine eşit hizmet götüreceğiz”

Ruso, yeni dönemde belediyeye bağlı bütün yerleşim yerlerine eşit hizmet götürmenin de temel hedefleri arasında olduğunu belirtti. “Biz sadece belediye binasını yönetmeye talip değiliz. Geçitkale’den Serdarlı’ya, belediyemize bağlı tüm köylerimizi ve yerleşimlerimizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunu çalışanlarımızla, belediye meclisimizle ve bölge halkıyla birlikte yapacağız” dedi.

Ruso, yeni döneme ilişkin yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

“Çalışanın hakkını koruyan, parasını ve kaynaklarını doğru yöneten, hiçbir köyünü geride bırakmayan, halkına hesap veren bir belediye istiyoruz. Bizim hedefimiz hem belediyeyi hem de bölgemizi hep birlikte daha iyi bir noktaya taşımak.”