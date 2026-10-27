GAÜ, BIOMED 2026'da temsil edildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), İstanbul'da düzenlenen 30’ncu Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu'nda (BIOMED 2026) temsil edildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Yeditepe Üniversitesi, İnan Kıraç Konferans Salonu’nda 23–25 Ekim tarihleri arasında yapılan sempozyumda, GAÜ Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi/ Biyomedikal Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Terin Adalı da yer aldı.

Terin Adalı, kendi başkanlığındaki ekipçe yürütülen, “Hücre Dışı Matriks Rejenerasyonu ve Hücre–Biyomateryal Etkileşiminin Düzenlenmesi için Gellan Gam–İpek Fibroin Biyomimetik Hidrojelleri” başlıklı bilimsel çalışmanın sunumunu yaptı.

Adalı, sempozyumun iş birliğinin gelişmesi ve biyomedikal alanda yeni fikirlerin oluşumuna katkı sağlandığını söyledi.