Liderler görüşmesi başladı
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi ara bölgede saat 11.10'da başladı.
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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi ara bölgede saat 11.10'da başladı.
Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi’nde gerçekleştiriliyor.
İki lider, görüşmenin ardından Sivil Toplumla İstişare Mekanizması’nın Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)
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Etiketler : tufan erhürman, Nikos Hristodulidis