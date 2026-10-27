Resmiye Eroğlu, UBP Milletvekili adaylığından çekildi!

Resmiye Eroğlu, UBP Milletvekili adaylığından çekildiğini açıkladı.

Eroğlu yaptığı açıklamada, kararını yaşanan süreci tüm yönleriyle değerlendirmesinin ardından aldığını belirterek, siyasi yaşamı boyunca partisine, halkına ve kendi değerlerine karşı taşıdığı sorumluluğu gözettiğini ifade etti.

UBP'de farklı kademelerde görev üstlendiğini kaydeden Canaltay, partinin kendisi için emek verdiği, yol arkadaşlıkları kurduğu ve halka hizmet etmenin onurunu yaşadığı büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Kararının anlayış ve saygıyla karşılanacağına inandığını belirten Canaltay, kendisine güvenen, destek veren ve yanında olan üyelere, yol arkadaşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

Halkla kurduğu gönül bağını koruyacağını ve ülkenin gelişmesiyle halkın refahı için katkı koymayı sürdüreceğini ifade eden Canaltay, UBP çatısı altında seçimlere katılacak tüm adaylara başarılar diledi.