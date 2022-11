Pharos Vakfı kemanın başkenti Cremona’dan ünlü dörtlüyü ağırladı

Murat OBENLER

UNESCO Kültür Başkenti de olan ve keman yapımının metropolü Cremona’da kurulmuş neslinin en iyi yaylı dörtlülerinden birisi olan Quartetto di Cremona, Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da sanatseverlerle buluştu. Kıbrıs’ın klasik müzik alanında kaliteli faaliyetler yapan en iyi sivil toplum örgütlerinden birisi olan Pharos Sanatlar Vakfı’nın Güney Kıbrıs’taki İtalyan Büyükelçiliği destekleriyle Kıbrıs’ta sanatseverlerle buluşan oda topluluğu 24 Kasım Perşembe gecesi The Shoe Factory’de verdikleri konserle herkesi kendilerine hayran bıraktı.

Üç keman ve çellonun müthiş uyumu büyüledi

Cristiano Gualco(keman), Paolo Andreoli (keman), Simone Gramaglia (keman) ve Giovanni Scaglione (çello'dan) oluşan uluslararası sahnelerin heyecan verici dörtlüsü ilk kez sahne aldıkları Kıbrıs’ta Beethoven, Prokofiev ve Verdi’nin eserlerini icra ettiler.

İtalya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Federica Ferrari Bravo’nun yanısıra farklı ülke büyükelçilerinin de izlediği gecede salon tamamıyla dolarken Vakıf Başkanı Garo Keheyan gecenin başında bir konuşma yaparak vakıf olarak sanat alanında tüm yıla yayılan çalışmalar yapmanın çok zor bir çalışma olduğunu dikkat çekerek gerek vakfın çalışmalarını sürdürmesinde katkı yapanlar gerekse gecenin yapılmasında katkı koyanlara teşekkür etti.

Gerek sanat alanına gerek eğitim alanına dokunan faaliyetler yaptıklarını ve dünyanın önde gelen çağdaş sanatçılarını ve oda müziği ekiplerini hem Kıbrıs'taki müzikseverler hem de müzik öğrencileriyle buluşturduklarının altını çizen Keheyan, bu önemli çalışmaların sürmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu söyleyerek tüm duyarlı kişi ve işletmeleri destek vermeye çağırdı.

2000 yılında kurulan ve “Stradivari Dostları” projesinin elçisi seçilen Quartet gecede Sergei Prokofiev’in String Quartet No.1 in B minor, Op.50, Giuseppe Verdi’nin String Quartet in E minor ve Ludwig van Beethoven’in String Quartet No.15 in A minor Op.132 eserlerini icra ettiler. Uzun süren alkışlara da sahneye gelerek bir de bis yaparak karşılık veren dörtlüye olan ilgi konser sonrasında da devam etti.

1 Aralık gecesi Gal Nyska (çello) ve Ishay Shaer (piyano) konseri var

Konserlerini aralıksız olarak sürdüren Vakıf’ta 1 Aralık 2022 gecesi saat 20:30’da çelloda Gal Nyska ve piyanoda Ishay Shaer’den oluşan ikili sahne alacak ve Schumann,Cassado,Debussy ,Ligeti, Popper ve Brahms’ın eserleri seslendirecekler.