Peyzaj Mimarları: İmar Planı’nda yeşil alanlar hiçe sayıldı

Peyzaj Mimarları Odası, dünyada iklim krizi nedeniyle acil eylem planları uygulanırken, ülkemizde İmar Planı’nın yeşil alanlar hiçe sayılarak yapıldığını belirti.



Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın hiçbir meslek grubu paydaş kabul edilmeden yayınlandığını belirten Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, betonlaşarak alan yaratmanın meziyet kabul edildiğini ifade etti.



Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesinin hiçe sayıldığını anlatan Cömert, buna izin veren kurumları hassasiyete çağırdı.



Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Peyzaj Mimarları adına açıklama yapan Nevter Zafer Cömert, “Ne yazık ki ülkemizde imar planları sadece rant sağlamak amaçlı ne alt yapı, ne nüfus projeksiyonu ne de kamusal alanların biçimlenişi göz önüne alınarak yapılmaktadır” görüşünü ortaya koydu.

“Ekonomik canlanma kısa süreli olacak ancak uzun vadede belediyelerin de başa çıkamayacağı enkazlar yaratılacak” diyen Cömert, yaşanacak çevre felaketi için uyardı.



Nevter Zafer Cömert sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürdürülebilir politikalar bir ayrıcalık değil gerekliliktir. Betonlaşmış bir Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planına karşıyız. Umarız daha yaşana bilir Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için, bu karar sağduyulu ve tüm paydaşlar ile kolektif bir biçimde tekrardan ele alınır.”

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