Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Resmi Gazete'de...

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Planın yürürlüğe girmesiyle, plan alanında uygulanmakta olan “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” ve “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bildirisi” söz konusu emirnameler tahtında alınan kararlara ve yapılan işlemlere helal gelmeksizin yürürlükten kalktı.

Kazanılmış bazı hakların korunduğu planın yürürlüğe girdiği tarihten önce inşaat izni almış gelişmeler ve inşaata başlanmış olsun veya olmasın planlama makamına planlama onayı için bu plan yürürlüğe girdiği tarihten sonra en geç 6 ay içerisinde başvurulacak gelişmeler engellenmeyecek. Ayrıca, planın yürürlüğe giriş tarihinden önce planlama onayı almış ve planlama onayı süresi bitmeden önce buna uygun olarak inşaat izni alarak planlama onayı ve inşaat iznine uygun olarak yerinde inşaata başlamış gelişmeler de engellenmeyecek.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı; Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Belediyeleri hudutları içerisinde kalan Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar yerleşimlerini kapsıyor.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, dün Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanmış, bu amaçla Başbakanlık Şeref Salonu’nda ilgili belediye başkanları ve ekonomik örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı tören düzenlenmişti.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı imzalandı İmar Planı, nihayet…

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