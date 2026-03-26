“Peşkeşinizin, yolsuzluğunuzun, bedelini emekçilere ödetmenize izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, UBp-YDP-Dp Hükümetinin hayat pahalılığına yönelik yasal değişiklik girişimlerine karşı sendikaların birlikte hareket edeceğini açıkladı. Eylem, krizin faturasının emekçilere çıkarılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Eylem, “Peşkeşinizin, yolsuzluğunuzun, hırsızlığınızın bedelini emekçilere ödetmenize izin vermeyeceğiz!” ifadelerini kullanarak, UBP-DP-YDP hükümetinin ülkeyi kötü yönettiğini ve sorunların her geçen gün arttığını söyledi. Alınan kararlar ve yapılan yasal değişikliklerin çözüm değil, “çare kılıfı altında ülkeyi bataklığa, bizleri yok oluşa sürüklediğini” belirtti.

Eylem, “Son olarak kriz bahane edilerek hayat pahalılığında yasal değişiklik yapmak için adım atılmıştır. Ekonomik krizin kapıya dayandığı bu günlerde krizin faturasının dar gelirlilere, emekçilere ödetileceği anlamına gelen bu adımla ilgili tüm sendikalar 27 Mart Cuma bir araya gelecektir” dedi.

Eylem, hükümetin politikalarını “hırsızlık, yolsuzluk, sahtekârlık, rüşvet, torpil ve peşkeş düzeni” olarak nitelendirerek, “Hırsızlıklara ve sahtekârlıklara göz yumarak ortak olan; halka ait kurumları, orman arazilerini, kıyıları ve dağları peşkeş çekip rant elde eden; tüm karar ve politikalarını sermayeden yana kullanarak zam üstüne zamla halkı yoksulluğa mahkûm eden bu anlayış kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Eylem, “Bu hırsızlık, yolsuzluk, sahtekarlık, rüşvet, torpil, peşkeş düzenine ve bu düzeni yaratıp nemalananlara karşı başkaldırı ve mücadeleyi sürdürecek kavgayı büyüteceğiz” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Eylem, “Halka, emekçilere reva gördüğünüz bu ahlaksız, adaletsiz düzeni kabullenmeyeceğiz. Susmayacağız, durmayacağız, boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.