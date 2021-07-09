"Pera Pedi" bölgesindeki yangın kontrol altına alındı
Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde ormanlık alanda bu sabah saat 10.15’te çıkan yangın kontrol altına alındı.
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Limasol’a bağlı “Pera Pedi” köyünde bu sabah başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Kıbrıs'ın güneyindeki haber kaynakları, Limasol’a bağlı “Pera Pedi” bölgesinde başlayan ve 9 hava, 25 kara yangın söndürme aracıyla müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını duyurdular.
Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kostas Kadis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Saat 10.15'te çıkan yangının, bölgedeki bir yazlıkta yapılan tamirat işleri sırasında çıktığı ve bölgeye yayıldığı belirtiliyor.
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