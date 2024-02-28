Pembe Atölye’nin “Toprak Kadın Dönüşüm” Sergisi 2 Mart’ta Rüstem ana Galeri’de açılıyor

Murat OBENLER

Ülkemizde seramik, yaratıcı sanat ve sanat terapisi çalışmaları sürdüren atölyelerden birisi olan ve 2004 yılından bugüne her yaş grubuna yönelik çalışmalarını başkent Lefkoşa’da hayata geçiren Pembe Atölye’nin “Toprak Kadın Dönüşüm” adlı sergisi 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 17.00’de Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de açılacak.



Hoca, Özdamarlı, Fikretler, Atagül, Sarıyar ve Karpazlı’nın eserleri sergilenecek

Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik olarak seramik, yaratıcı sanat ve sanat terapisi kurslarıyla hem ülkede sanatı insanlara sevdirme, hem de bir uygulama ve üretim alanı yaratarak kişinin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına imkan sağlayan çalışmalara imza atan Pembe Atölye bu kez ise her alanda olduğu gibi sanatta da kadının varlığını ve emeğini vurgulamak amacıyla “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” arifesinde Atölye çalışmaları kapsamında seramik sanatına gönül vermiş Melis Hoca, Özlem Özdamarlı, Lamia Fikretler, Selin Atagül, Ayşegül Sarıyar ve Zehra Karpazlı’dan oluşan yetişkin kadınlar grubunun eserlerini “Toprak Kadın Dönüşüm” adıyla 2-22 Mart 2024 tarihlerinde Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de sergileyecek.



Tüm sanatseverler Rüstem Kitabevi’ndeki açılış resepsiyonuna davetlidir

Seramik Sanatçısı Pembe Gaziler, Pembe Atelier adına yaptığı açıklamada tüm seramik severleri, 2 Mart 2024 Cumartesi, saat 17.00’de,Lefkoşa Surlariçi’ndeki Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de gerçekleştirecekleri açılış resepsiyonuna davet etti.