PCR testi pozitif çıkan firari hala aranıyor

Yasa dışı yollarla güneye geçmeye çalışırken yakalanan dört zanlı cezaevine gönderildi. PCR testi pozitif olan ve karantina otelinden firar eden A. B. ise hala aranıyor…

Akıncılar’da meydana gelen gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan dört kişi yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

PCR testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan ve firar eden zanlı A. B., ise halen yakalanamadı. Yargıç Temay Sağer, zanlı A.B’nin firarı ve toplum sağlığını tehdit etmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasına ve soruşturma neticesinin 30 gün içinde mahkemeye bildirilmesine direktif verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü, olguları aktardı. Polis, 5 zanlının Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı ile Gizli İttifak Kurmak suçuna methaldar olduklarını belirtti. Polis, tutuklanan zanlılardan A. B.’nin PCR testinin pozitif çıktığını ve diğer 4 zanlının da temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alındıklarını anlattı. Polis, zanlı A. B.’nin 13.05.2021 tarihinde karantinada bulunduğu yurttan firar ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, 19 Mayıs 2021 tarihinde, saat 20.30'da, Demirhan Polis Karakolu tarafından alınan bir bilgi, üzerine, Akıncılar’da köy girişinde Akıncılar köyüne doğru seyir halinde olan zanlı A. B.’nin yönetimindeki DN 611 plakalı salon aracın durdurularak yapılan kontrolde, araç içerisinde valizleri ile birlikte bulunan diğer zanlıların gayrı yasal yollardan geçmek üzere toplanarak Ağır Bir Cürüm İşlemek Kastı İle Gizli İttifak Kurmak suçundan suçüstü tespit edildiklerini belirtti. Polis, zanlı 1’in aramalarının sürdüğünü ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, 4 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, 4 zanlının 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.