PCR sahteledi, kaçak çıktı!

Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a gitmek için arkadaşına ait PCR testini sahteleyip, tedavüle sürdüğü gerekçesiyle isminin baş harfleri M.N.R olan üniversite öğrencisi tutuklandı.

Polis, zanlı hakkında yaptığı soruşturmada 2019’dan beri ülkede ikamet izinsiz yaşadığını belirledi.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü aşmayan sureyle Merkezi Cezaevi’ne gönderdi.

Polis, 19 Ocak’ta saat 09.00'da M.N.R isimli üniversite öğrencisinin, Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek için, dolandırmak kastı ile arkadaşı M.T.O’ya ait ait PCR testini, dijital ortamda kendisine ait cep telefonunda isim kısmını değiştirip kendi ismini yazmak suretiyle sahtelediğini belirtti.

Zanlının yer hizmetlerinde görevli bagaj işlemlerini yapan personele söz konusu sahte PCR’ı ibraz ederek, tedavüle sürdüğünü ifade eden polis, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Polis, sanığın tasarrufundaki sahte PCR testinin yer aldığı I Phone 12 marka cep telefonunun emare alındığını dile getirdi.

Yapılan soruşturma neticesinde zanlının 2019 tarihinden itibaren ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini de aktaran polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.