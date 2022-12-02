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Pazartesiden, cumaya kadar yağmur bekleniyor

Pazartesiden, cumaya kadar yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede pazartesiden cumaya kadar yağmur bekleniyor.

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Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede pazartesiden cumaya kadar yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve pazar günü parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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