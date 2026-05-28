“PawFest” 21 Haziran'da Girne'de yapılıyor
Girne Hayvanları Kurtarma ile Altın Patiler Derneği işbirliğinde "PawFest" düzenleniyor.
Girne Belediyesi Belpaz Yeşil Alan’da 21 Haziran Pazar günü yer alacak festival, sokak ve barınak hayvanlarına destek olmak amacıyla “İki Dernek Tek Yürek” temasıyla gerçekleştirilecek.
Festivalde, 35’ten fazla stant yer alacak, müzik ve DJ performansları yer alacak.
Festival duyurusunda, festivalin alanda yüksek ses, kalabalık ve hava koşulları nedeniyle hayvanlar için uygun olmayacağı belirtildi.
