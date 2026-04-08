Paşa: ”Üniversitemizin küresel erişimini büyütmeyi hedefliyoruz”

EKET Fuarcılık tarafından Azerbaycan’da düzenlenen 4.Bakü Üniversite Tanıtım Fuarı’na katılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) önemli temaslarda bulunarak üniversitenin eğitim vizyonunu ve uluslararası hedeflerini tanıttı. Tanıtıma üniversite Genel Sekreteri Cenk Paşa ile Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Etkinlik Birimi’nden Zeynep Öz katıldı.

Fuarda tanıtım standına yoğun ilgi gösterildi, katılımcılar üniversitenin eğitim vizyonu ile bölümleri hakkında bilgilendirildi. KKTC Bakü Eğitim Ateşesi Dr. Leyla Güneş üniversitenin tanıtım standını ziyaret etti, Genel Sekreter Cenk Paşa’dan üniversite ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tanıtım hakkında değerlendirme yapan Cenk Paşa bu tür uluslararası fuarların hem üniversite hem de ülke için önemli olduğuna vurgu yaptı, kardeş ülke Azerbaycan’da bu tür fuarlarda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden fuara katılan tek üniversite olduklarının altını çizen Cenk Paşa sözlerini şöyle tamamladı:

“Bakü’deki fuarda üniversitemizi temsil ettik. Öğrencileri Kuzey Kıbrıs’a kazandırmaya yönelik çalışmalarımızı anlattık ve yeni eğitim vizyonumuzu uluslararası platformda paylaşma fırsatı bulduk. Yenilenen ve güçlenen ekibimiz ile birlikte üniversitemizin küresel erişimini büyütmeye ve yeni öğrencilerimizi Kuzey Kıbrıs’ta ağırlamaya devam edeceğiz.”

Öte yandan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen fuara Türkiye genelinden üniversitelerde yer aldı.