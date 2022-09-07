“Partiyi 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götüreceğim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun parti başkanlığı görevinden istifasının ardından açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Tüzüğü gereği genel başkanlık görevini vekaleten sürdüreceğini ve partiyi yeni genel başkanını seçmek üzere 45 gün için olağanüstü kurultaya götüreceğini açıkladı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 1 Kasım 2021 tarihinden beridir sürdürdüğü genel başkanlık görevinden bugün istifa etti. Sucuoğlu’nun istifasının ardından UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, parti genel merkezi önünde basına açıklamalarda bulundu.

Faiz Sucuoğlu’nun istifasının ardından parti tüzüğü gereği vekaleten genel başkanlık görevini yürüteceğini kaydeden Hasipoğlu, 45 gün içinde genel başkanlık seçimi için partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğini söyledi.

Hasipoğlu, “Parti yetkili organları ile gerekli kararları alıp süreci işleteceğiz” dedi.

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