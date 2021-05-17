Yeniden Doğuş Partisi Kurultayı’nda Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu arasında gerilen ipler kopma noktasına geldi.

Başkanlık yarışının ardından “baskı ile partiden gönderilmek istendiğini” iddia eden Bertan Zaroğlu, “Yapacak bir şeyim kalmadı, YDP’den istifa edeceğim. Ben bu partiden gitmiyorum, gönderiliyorum, bu kadar çirkinlikler arasında zaten kalamam” dedi. Zaroğlu, başka bir partiye gitmeyeceğini de dile getirdi.

Zaroğlu, katıldığı bir başka progamda ise YDP’nin Yönetim Kurulu’nun ‘suç örgütü gibi’ olduğunu da iddia etti, “Tecavüzden cezaevinde yatmış adam Yönetim Kurulu üyesi, dolandırıcılıktan yatmış adam Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor” diye konuştu.

Parti kurultayında topladığı % 48’lik oy oranını işaret eden Zaroğlu, “Bu günden sonra susmayacağım, bana oy veren ve hainlikle suçlanan % 48 oyların hakkını yedirmeyeceğim. Bu arkadaşlarımla istişare edip bu partiyi bırakacak mıyım yoksa yeni bir parti ile devam mı edeceğim karar vereceğiz.” yorumunda bulundu.

Zaroğlu, kurultaydan sonra birçok üyenin istifasını durdurduğunu, parti birlik ve beraberliğini gözettiğini ifade ederek, Erhan Arıklı’nın Lefkoşa Milletvekili adayı olabilmek için kendisini partiden istifaya sürüklediğini iddia etti.

ADA TV’deki “Günaydın Ada” canlı yayın programına konuk olan Zaroğlu, “Erhan Beyin ailesi tarafından bize çok küfür edildi, çok hakaret edildi, özür dileselerdi yine de belki yolumuza devam ederdik ama bu özür beklentimiz bile çok lakayt cevaplarla yanıtlandı.” şeklinde konuştu.

“Tecavüzden cezaevinde yatmış adam Yönetim Kurulu üyesi, dolandırıcılıktan yatmış adam Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor”

Zaroğlu, YDP’nin Yönetim Kurulu’nun ‘suç örgütü gibi’ olduğunu da iddia etti, “Tecavüzden cezaevinde yatmış adam Yönetim Kurulu üyesi, dolandırıcılıktan yatmış adam Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor” diye konuştu.

Kıb-Tek konusuna da değinen Zaroğlu, "Erhan bey önce El-Sen vurgunculara taşeronluk yapıyor" dedi, "sonra onlarla anlaştı, hiç bunlar olmamış gibi yolsuzluk savaşçısı gibi davranmaya devam ediyor" dedi. Sorulan soru üzerine istifalar konusuna da değinen Zaroğlu, "Erhan Arıklı istifaları kabul etmiyor fakat 2000 civarı bir istifanın olacağını düşünüyorum" dedi.

Zaroğlu, bu açıklamayı ise Havadis Web TV’de Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına yaptı.

"Yolsuzlukla mücadele ediyoruz diyorlar ama yolsuzluklarla iştahlanıyorlar"

Zaroğlu’nun ADA TV’deki programda yaptığı açıklama ve çeşitli iddialar ise şöyle:

“Ailesi bize bu süreçte çok küfür etti, çok hakarette bulundu. Kızı bizi hainlikle suçladı. Erhan bey bizi ajanlıkla suçladı.

Erhan Arıklı’nın YDP’den en az 600, 700 kişinin gideceğini, gitmemesi halinde ise gönderileceklerini söyledi. Bu hakaret ettiğin üyeler seni Milletvekili ve bakan yaptı, baş tacı etti. Bu kadar çirkinliğe tahammül edemiyorum, midem bulanıyor. Benim DP’ye gideceğimle ilgili haber yaptırıp, ardından çıkıp da şirin tavırlarla ‘Bertan kardeşimiz gitmesin’ deniliyor…

Yolsuzlukla mücadele ediyoruz diyorlar ama yolsuzluklarla iştahlanıyorlar. Vurgundan iştahlanarak adım atmaya çalışan Erhan Arıklı’dır. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı yerine koymak istediği kişi kimdir çıkıp açıklasınlar. Vurgun ve talan yaptığı konuşulan iki firmanın biriyle beraber akaryakıt işi yapmaya çalışan biridir. Bu apaçık ortadadır. Bunun önünde biz durduk. Hala daha bu ihaleler peşindeler. Tarihin en büyük yolsuzluğunu yapacaklar.” dedi.