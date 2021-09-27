Park halindeki araçtan telefon ve para çaldı: 3 gün tutukluluk

Alayköy’de park halindeki araçtan hırsızlık yapan zanlı B.P tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Toykan Gülerler, zanlının ‘Kasti hasar’ ve ‘Sirkat’ suçlarını işlediğini belirtti. Polis, 15.20 ile 16.00 saatleri arasında Alayköy’de park halinde bulunan arabanın camının taş ile kasten kırıldığını ve F.B’ye ait 2 adet cep telefonu ve cüzdanın, cüzdan içindeki kimlik kartları ve 270 TL nakit para ile çalındığını belirtti. Yine aynı araçtan T.U’ya ait cep telefonu, çanta ve cüzdan içindeki 50 TL’nin çalındığı da polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Polis, taşın araç içinde bulunup emare olarak alındığını, yürütülen soruşturmada zanlının bir görgü tanığının ifadesi ışığında Alayköy’de tespit edildiğini belirtti. Polis, T.U’ya ait cep telefonunun zanlının üzerinde bulunup emare alındığını söyledi. Polis, aranan deliller, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.