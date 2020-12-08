Para karşılığı karantinadan çıkarma vaadi, 1 tutuklu

Karantina otelinde 14 gün kalması gereken 2 kişiyi, ‘7 günde karantinadan çıkarma’ vaadiyle kandırıp 1500 Doları tasarrufuna geçirdiği belirtirlen Y.D. tutuklandı.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

"12.11.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında Alsancak’da Y.D.(E-53)’nin bir karantina otelinde 14 gün süre ile zorunlu karantina altında bulunan iki şahıstan kendilerini yedi günde karantinadan çıkaracağı vaadi ile 1.500 ABD Doları nakit parayı alıp tasarrufuna geçirerek suretiyle sahte davranışla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."