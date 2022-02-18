Öztürk: UBP ile anlayış birliği sağlandı

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, henüz netleşmese de genel anlamda UBP ile anlayış birliği olduğunu söyledi, YDP’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı konusunda tavırlarının net olduğunu aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, kurumlar konusunda değişik düzenleme veya düşünce olabileceğini yineledi.

UBP’nin sunduğu taslak hükümet programının genel anlamda YDP’nin görüşleri ile uyumlu olduğunu kaydeden Öztürk, bazı konularda ekleme yapılmasına yönelik önerileri olduğunu belirtti.

Öztürk, bu konuda komiteler oluşturulup, görüşmeler yapılacağını dile getirdi.

Öztürk, sürecin netleşmesinin ardından gelinen aşamanın partinin yetkili organlarında da görüşüleceğini sözlerine ekledi.

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