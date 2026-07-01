Atama kararları Resmi Gazete’de
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Osman Bora Çağakan Şehir Planlama Dairesi Müdürü, Hacire Deniz Harita Dairesi Müdürü olarak göreve başlarken, Veclal Gündüz de Kalkınma Bankası Genel Müdürlüğü görevine atandı.
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Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne Osman Bora Çağakan, Harita Dairesi Müdürlüğü’ne ise Hacire Deniz atandı.
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.
Veclal Gündüz, Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak atandı
Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak atanan İnanç Babaliki’nin, görev süresinin dolması nedeniyle yerine, bugünden itibaren Veclal Gündüz’ün atanmasına karar verdi.
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