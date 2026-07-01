Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne Osman Bora Çağakan, Harita Dairesi Müdürlüğü’ne ise Hacire Deniz atandı.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.

Veclal Gündüz, Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak atandı

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak atanan İnanç Babaliki’nin, görev süresinin dolması nedeniyle yerine, bugünden itibaren Veclal Gündüz’ün atanmasına karar verdi.