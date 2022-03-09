Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na atanacak kişilerin ‘liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulması’ taleplerini anımsatan EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, “Kıb-Tek seçim kaybeden Milletvekili adaylarının ‘Tatmin’ edileceği yer değildir” dedi.

Zor günler geçiren Kıb-Tek’e, tamamen alanlarında uzman olan Elektrik, Makine, Maliyeci, İşletmeci bir ekip atanması önerisinde bulunan Özkıraç, “Kıb-Tek er veya geç özelleşecek” diyen kişi veya kişilerin yönetime atanmasına karşı çıkacaklarını ifade etti, demokratik ve yasal bütün eylem çeşitlerini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Hükümete ve Kamuoyuna Duyurulur,

10 Şubat 2022 tarihinde Hükümete basın yoluyla duyurduğumuz 11 maddelik öneri listemizin ilk maddesi olan “Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalıdır.” ilkesine uyulmayacağı tarafımıza bilgi olarak olarak gelmektedir.

Bilinmelidir ki El-Sen olarak bizler, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna işinin ehli liyakat sahibi kişilerin atanmasını talep ediyoruz.

Kıb-Tek seçim kaybeden Milletvekili adaylarının ‘’Tatmin’’ edileceği yer değildir.

Önerimiz zor günler geçiren Kıb-Tek’ i yönetecek kadronun tamamen alanlarında uzman olan Elektrik, Makine, Maliyeci, İşletmeci bir ekibin atanmasıdır. Kurumun özelleştirilmesine karşı halktan yana ve iyi yönetim prensiplerini benimsemiş kişiler göreve getirilmelidir.

Aldığımız bilgiler tam aksi yöndedir.

Seçim kaybeden adayların ‘’tatmini’’ için, ‘’Kıb-Tek er veya geç özelleşecek’’ diyen kişi veya kişilerin yönetime atanmasına karşı çıkacağımızı Demokratik, Yasal bütün eylem çeşitlerini gerçekleştireceğimizi, Hükümete ve Kamuoyuna duyururuz.”