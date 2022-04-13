Özkıraç: 2 çalışan elektrik kesmeye gitti, tutuklandı/ Polis: Hırsızlık yaptılar

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Güzelyurt’ta borcundan dolayı İhtiyat Sandığı Dairesi ile Çalışma Dairesi elektriğini kesmeye giden iki Kıb-Tek çalışanının tutuklandığını söyledi.

Polis Basın Subaylığı ise Güzelyurt’ta dün gece yarısı Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı 6 adet elektrik sigortasının yerinden sökülerek, çalındığını açıkladı.

Polis, olayla ilgili K.Ç ile M.D’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Polis: “6 adet elektrik sigortası çalındı, tutuklandılar”

Polis Basın Subaylığı ise gelişmeyi ‘hırsızlık’ olarak duyurdu.

Güzelyurt’ta dün gece yarısı Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı 6 adet elektrik sigortasının yerinden sökülerek, çalındığını açıkladı.

Olayla ilgili K.Ç ile M.D’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğünü belirten Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:13.04.2022 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Güzelyurt’ta, Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairelerine ait elektrik sayaçlarının bulunduğu pano üzerinde takılı olan toplam değerleri 685 TL olan 6 adet elektrik sigortası yerinden sökülmek suretiyle çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.Ç.(E-26) ve M.D. (E-49) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Özkıraç: Biz uzlaşmak için her türlü görüşmeye hazırız