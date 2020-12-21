Meclis'in bugünkü gündeminde UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptanması ve çekilme isteminin Genel Kurul'a sunulması vardı.

Genel Kurul'da OYBİRLİĞİ ile gündeme alınan Özgürgün'ün Meclis'ten istemi, 23 RET, 21 KABUL ve 1 ÇEKİMSER oyla, OYÇOKLUĞU ile REDDEDİLDİ.

Meclis Genel Kurulu'nun birleşiminin gündeminde, yasama yılının başından bu yana hiçbir birleşime katılmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün isifa istemi bulunuyordu.

Başkanlığın Genel Kurul'a sunuşları bölümünde, 'UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün Milletvekilliği'nden çekilme isteminin gerçekliğinin saptanması ve çekilme isteminin, İçtüzüğün 14. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Genel Kurul'a sunuldu.

Hüseyin Özgürgün'ün istifa istemi 11 Ağustos 2020'de resmen Meclis Genel Kurulu'na ulaşmıştı.

1 Ekim 2019'dan bu yana hiçbir Meclis Birleşimi'ne katılmayan Özgürgün, uzunca bir süredir ülkede de bulunmuyor.

Özgürgün'ün çekilme istemi görüşüldü

Meclis Genel Kurulu, Hüseyin Özgürgün’ün çekilme isteminin gündeme alınmasını oyladı, OYBİRLİĞİ ile gündeme alınmasına karar verdi.

Genel Kurul AÇIK oylama ile Hüseyin Özgürgün'ün çekilme istemini oyladı.

Oylama sonucunun açıklanmasında yaşanan gecikme sırasında Genel Kurul'da usule ilişkin tartışma da yaşandı.

Özgürgün’ün çekilme istemi REDDEDİLDİ: 21 KABUL, 23 RET, 1 ÇEKİMSER

Özgürgün’ün Cumhuriyet Meclisi’nden çekilme istemi Genel Kurul’da oylandı, 23 RET oyu ile reddedildi. CTP, HP, TDP’nin ‘KABUL’ oy kullandığı çekilme istemine, UBP, YDP ve DP ‘RET’ oyu kullandı. 23 milletvekilinin RET dediği çekilme istemine, 21milletvekili KABUL dedi, 1 milletvekili ÇEKİMSER oy kullandı. 2 milletvekilinin oylamaya katılmadığı, 1 milletvekilinin ise bugün Genel Kurul’a gelmediği belirtildi.

Milletvekilleri Özgürgün'ün istifa isteminin reddedilmesini sosyal medyada yorumladı...

CTP Milletvekili Erkut Şahali:

“UBP ve hükümetteki destekçileri tarafından reddedildi….”

“Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığı kaldırılmış, sahip olduğu varlıklarıyla ilgili, hakkında kamu vicdanını çok rahatsız eden bir yargı süreci bulunan, 18 ayı aşkın bir süredir mahkemeden uzakta ve yurt dışında yaşayan bir milletvekilidir.

İstifası bugün UBP ve hükümetteki destekçileri tarafından reddedildi.

"Hepsi aynidir" deyip duranlar, umarım aslında "bazılarının tıpkısının aynisi" olduğunu, diğerlerinin de "tamamen farklı" olduğunu artık kabullenip itiraf ederler...”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers:

“Yorumsuz…”

En az bir buçuk senedir meclise gelmeyen, şu anda İstanbul’da yaşayan, milletvekilliğinden istifasını yazılı olarak sunan, telefonla Meclis Başkanına istifa ettiğini teyit eden ve istifasının arkasında olduğunu söyleyen Sn Hüseyin Özgürgün’ün istifası 23 ret , 21 kabul ve 1 çekimser oyla reddedildi. UBP, YDP ve DP milletvekilleri oylamada ret oyu kullandı.

HP Milletvekili Kudret Özersay:

“Bir yıldır Meclis’e gelmeyen ama vekil maaşını alan…”

“Bir yıldır Meclis’e bile gelmeyen ama vekil maaşını alan Sn. Özgürgün’ün istifası UBP-DP-YDP marifeti ile bugün reddedildi. Seçilen vekilin Meclis çalışmalarına katılmaması Halkın iradesine, bu kadar aydan sonra gelen istifanın reddedilmesi ise bu istifayı veren vekilin iradesine saygısızlıktır.”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

"Meclis'te bir utanca imza atıldı"

"Bugün Meclis'te bir utanca imza atıldı. 1 yılı aşkın süredir Meclise gelmeyen ve bu süre zarfında da maaş almaya devam eden Sn. Hüseyin Özgürgün’ün istifa talebi UBP, DP ve YDP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Gerçekten yazık."