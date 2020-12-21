Azınlık Hükümeti ‘Müdahale araştırması’ndan kaçtı

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti mensubu milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik araştırma komitesi kurulması oylaması öncesi Genel Kurul Salonu’nu terk etti, muhalefet masalara vurarak protesto etti.

Başbakan Saner, “Son Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahaleleri araştırma” talebi için pazartesine kadar süre istedi, “Aksi halde nisap sağlamayız” dedi.

Komite kurulmasının oylanacağı esnada UBP-DP ve YDP mensubu milletvekilleri Genel Kurul’dan ayrıldı, nisabın düşmesini sağladı.Genel Kurul’a 15 dakika ara verildi.

Azınlık Hükümeti gelmedi, Meclis ertelendi

Verilen 15 dakikalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu yeniden toplanmayı denedi, nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik araştırma komitesi kurulması oylaması esnasında Meclis’i terk ederek nisabın düşmesine neden olan UBP-DP ve YDP mensubu milletvekilleri, aranın ardından da Meclis’e gelmedi.

Genel Kurul’un birleşimi yarın saat 11:00’e ertelendi.