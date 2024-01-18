Özgür, tema kısıtlaması olmaksızın yaratılan özgün eserler

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin yıllık etkinlik programının ilk etkinliği olan ve dernek üyelerinin eserlerinin yer aldığı “Untitled” adlı sergi Lefkoşa AKM’de açıldı. Derneğe üye 19 seramik sanatçısının eserleriyle katıldığı sergide sanatçılar özgür duygu ve düşüncelerini yansıttıkları özgün yaratım eserlerinde, bir temaya, bir kavrama bağlı kalmamak, özgür kalmak, kısıtlamamak adına eserlerini sunuyorlar. Yoğun bir sanatsever kitlesinin katılımla açılan sergide Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve Dernek Başkanı Bedia Kale birer konuşma yaptılar.

Dernek Başkanı Kale sergiye eser veren üyelere, Yönetim Kurulu üyelerine, Dernek Üyeleri Sergisi ve Sanatsal etkinliklerinin 15.’sine katkı koyan Kültür Dairesi ve işbirliği için Atatürk Meslek Lisesi’ne, sponsorlara ve açılışa katılan tüm sanatseverlere teşekkür ederek başladığı konuşmasını 17- 26 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek Dernek Üyeleri Sergisi’ne ek olarak 20, 23 ve 26 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak seramik workshopu (Semral Öztan), seminer(Doç, Dr. Eser Keçeci) ve sunum(Öğretim Görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı’nın önderliğinde) ile sanatseverlerle buluşacaklarını ifade ederek sürdürdü.

Kale sergiyle ilgili ise “Dernek olarak bu yılki ilk etkinlik konseptimizi “Untitled” olarak belirledik.

“Untitled”; başlıksız veya isimsiz anlamına gelmektedir. Sanatçılar özgür duygu ve düşüncelerini yansıttıkları özgün yaratım eserlerinde, bir temaya, bir kavrama bağlı kalmamak özgür kalmak, kısıtlamamak adına eserlerini bu başlıkla sunuyorlar. Bizlerde Dernek olarak üyelerimizin sergimizde seramik sanatına düşünsel, yaşamsal, sanatsal, estetiksel ve çevresel açıdan ele alarak kendi sanat anlayışlarımızı özgürce harmanlayarak yansıtmayı arzuladık.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ise serginin adının isimsiz olduğunu duyduğunda sanatta isime ihtiyaç duymadan da yaratımlar yapılabileceğini gösteren tüm özgür ruhlu sanatçılara teşekkür ederek ülkede seramik sanatında uzun yıllardır hizmet veren K.K. Seramikciler Derneği ve özgün yaratımları ile ürettikleri eserlerle seramik sanatının Kuzey Kıbrıs'taki varlığını sürdüren tüm değerli seramik sanatçılarını tebrik etti.

Lefkoşa AKM Büyük Sergi Salonu’nda yer alan sergi 26 Ocak 2023 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde sanatseverlerin izlenimine açık olacak.