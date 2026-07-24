Ankara’da ‘KKTC’nin isminin değişmesi girişimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) KKTC’nin isminin değişikliği iin yapılan öneriye ‘ret’ oyu verildi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) KKTC’nin isminin değişikliği iin yapılan öneriye ‘ret’ oyu verildi.
Yeni Yol Grubu’nun TBMM’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adının "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini önerisine iktidar kanadından ‘ret’ oyu verilmesi dikkat çekti.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nin grup önerileri kabul edilmedi, öneriye ‘ret’ oyu verildi.
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